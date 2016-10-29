Cumhuriyet Kadınları Edirne Şubesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 93. yılı kapsamında dernek binasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Kadınları Edirne Şubesi Başkanı Mine Hepgüllü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, “Bu ülke bizim, hepimizin, Cumhuriyetimize ve ülkemize hep beraber sahip çıkmalıyız” dedi.

Dernekte yapılan basın açıklamasına, Hepgüllü’ye destek olarak siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı. Cumhuriyet Bayramı’nın 93. Yılı kutlamaları kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet tarihinin, buram buram vatanseverlik kokan güçlü bir devrimin destanı olduğunu belirterek, “Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 93. yıldönümündeyiz. Ulusal kurtuluş mücadelemizin, Cumhuriyetin ilanı ile taçlandığı bugünün üzerinden, tam 93 yıl geçti. Karanlıktan aydınlığa geçiş ve yüceliş olan, Cumhuriyetimiz’in kuruluşunun 93. yıldönümü hepimize kutlu olsun. TürkiyeCumhuriyet’inin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Amasya’da yayınladığı ilk tamimde yer alan ‘milli irade’ kavramının açıklamış olması yatar. Milli irade yurttaşlık bilincine doğru giden yolun ilk adımıdır. Milli irade, herkes eşit demektir. Zengini fakiri, kadını erkeği, Alevisi, Sünnisi, ırkı etnik kökeni ne olursa olsun, bütün insanların eşit vatandaşlık hakları ile donatılması demektir.

Cumhuriyet, sıradan bir rejim değişikliği değildir. Cumhuriyet; bir kültür değişimidir, bir çağ değişimidir, bir uygarlık değişimidir. Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Cumhuriyet’i kuranlar; tercihlerini büyük bir kararlılıkla, cesaretle ortaya koymuşlardır. Cumhuriyetle başlayan o büyük toplumsal dönüşümün temel ekseni, kadın erkek eşitliği olmuştur. BuMustafa Kemal Atatürk’ün en büyük projesidir” şeklinde konuştu.

“ÜLKEMİZE VE CUMHURİYETİMİZ’E SAHİP ÇIKALIM”

Açıklamanın devamında Hepgüllü, “Sorumluluklarımız çok büyük. Cumhuriyetimiz’i savunmaya daha çok ihtiyacımızın olduğunu bugün görmekteyiz. Neredeyse bir asra yaklaşan bu süreçte ülkemiz, Cumhuriyet’i bize emanet edenlere, layık bir gelişme gösterebildi mi? Bugün geldiğimiz noktada; halkımız dış ve iç koşulların yarattığı ağır sorunlarla karşı karşıyadır. Toplumsal, ekonomik, siyasal manzaramız, değerlerimiz ortada… Bu ülke bizim, hepimizin. Cumhuriyetimize ve ülkemize hep beraber sahip çıkarak, cumhuriyetimizin kazanımlarını, tehlikeye atabilecek, bu sorumsuz gidiş karşısında, vatandaşlarımızı, kadınlarımızı, erkeklerimizi, gençlerimizi yeniden göreve çağırarak ülkemize sahip çıkalım. Atatürk, Cumhuriyet’imizi gençlere emanet ederken, ‘gençler; Cumhuriyet’i bizi kurduk. Onu yaşatacak ve devam ettirecek olan sizsiniz’ sözleriyle Türk Gençliğine duyduğu güveni belirtmiştir. Atatürk’e ilkelerine, Cumhuriyet’e, gençliğimize sahip çıkarak, Türkiye Cumhuriyet’ini sonsuza dek korumak ve kollamak hepimizin görevidir” ifadelerine yer verdi.

Program sonrasında kendisine destek veren STK’lara teşekkür dileklerinde bulundu. –

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