Spor şenliği basketbol turnuvası ile başladı

Mudanya Mütarekesi’nin 94.Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Spor Şenlikleri Liselerarası Sokak Basketbolu Turnuvası ile start aldı.

Mudanya Basket sahasında düzenlenen turnuvaya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi, Bahçeşehir Koleji,Dörtçelik METEM, Emine Örnek Koleji,Mavi Dünya Koleji,Mürsel Sağlık Meslek Lisesi,TED Koleji ve Turhan Tayan Anadolu Lisesi katılım gösterdi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Akın Poroy, Belediye Meclis üyesi Ali Polat’ın yanı sıra Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Tahir Yılmaz’ın katıldığı açılış töreniyle başlayan turnuvada takımlar derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

SPOR ŞENLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, spor şenliklerinin Briç, Voleybol, Karate, Hentbol ve Taekwondo turnuvalarıyla devam edeceğini söyledi. Tüm hemşehrilerini etkinliklere katılmaya davet eden Türkyılmaz, etkinliklerin Kasım ayına kadar süreceğini de sözlerine ekledi.

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