13 yaşındaki Meryem’den 4 gündür haber alınamıyor

Konya’da Münevver ve Mehmet Ay çifti, 4 gün önce evden ayrılarak bir daha dönmeyen lise öğrencisi 13 yaşındaki kızları Meryem Ay’dan haber alamıyor.Kızlarının sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan sohbet ettiği F. K.’ye yazdığı ‘Ben evden kaçacağım. 4 haftadır okula gitmiyorum. Annem beni dövecek. Parkta buluşalım’ mesajını okuyan aile polise başvurdu.

7’nci sınıf öğrencisi astım hastası Meryem Ay, Karatay İlçesi Karaarslan Dede Mahallesi Beyhude Sokak’taki evlerinden geçen pazar günü ayrılarak bir daha da geri dönmedi. Bir markette çalışan 41 yaşındaki baba Mehmet Ay, polise kayıp başvurusunda bulundu. Kızının kaybolmadan önce Karaaslan Hadimi Parkı’nda bir erkekle görüldüğü bilgisine ulaştıklarını belirten Ay, “Çocuğum pazar günü kayboldu. Kaybolmadan önceki gün evimizin yakınında bulunan Karaarslan Hadimi Parkı’nda kızımı bir erkekle görmüşler. Sonra biz Facebook yazışmalarını okuduk. Oradaki yazışmalarında 17-18 yaşlarında F.K. isimli bir erkekle kaybolduğu gün konuşmuş, sonra da bize hiçbir habervermeden evden çıkıp gitmiş. Komşumuz görmüş ona ‘ablama gidiyorum’ demiş. Ama o tarafta bir ablası yok. Kızımın yazışmalarında F.K. isimle kişiye, ‘Ben bugün evden kaçacağım. Hadimi Parkı’nda buluşalım’ diye yazıyor. Ben o akşam şehir merkezinde bakmadığım yer kalmadı. Kafelere gittim garsonlara fotoğrafını gösterdim. Son çare polise gidip kayıp başvurusunda bulundum” dedi.

Kızının Facebook’ta tanışıp, görüştüğü erkeğin polis tarafından gözaltına alınıp, serbest bırakıldığını belirten Ay, “Polis, kızımın Facebook’ta konuştuğu kişinin ifadesini almış. Benim kızım da Facebook hesabında sahte bir isimle hesap açıp konuşuyormuş. O kişi ifadesinde ben Sedef Taş isimli kızla konuştum. Onunla da yüz yüze görüşmedim Meryem Ay diye birini tanımıyorum demiş. Fakat ben bu kişinin verdiği ifadeye inanmıyorum. Kızım sağlığının yerinde olduğunu bileyim yeter. Çıksın gelsin ben ona kötü davranmayacağıma söz veriyorum. Kaç gündür uyku uyumuyoruz boğazımızdan bir şey geçmiyor” diye konuştu.

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