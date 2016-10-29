13 yaşında canına kıydı

Adana’da Facebook sayfasına “aşk acısı” yazan 13 yaşındaki kız çocuğu 10 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti.



Adana’da 13 yaşındaki Aleyna Ö., 10 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Girdiği Miraç Apartmanı’nın bahçesinde bir süre telefonla konuşup ağlayan Aleyna Ö., evine giden bir bina sakini ile birlikte, kapısı şifreli olan binaya girdi.

10 katlı binanın çatısına çıkan Aleyna Ö., daha sonra kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan Aleyna Ö., ağır yaralandı.

Küçük kıza ilk müdahaleyi bina sakinlerinden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenci olan bir genç yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Dr. aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak istenen Aleyna Ö., yolda yaşamını yitirdi. Aleyna Ö.’nün düşme anı ve sonrasında yaşananlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı mahallede oturan ve kızlarının ölümünü haber alıp hastaneye koşan Aleyna Ö.’nün annesi Hatice ve babası Şükrü Ö., gözyaşlarına boğulup, sinir kriz geçirdi.

Aleyna Ö.’nün cesedi, Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldılılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail