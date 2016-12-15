13 özel güvenlik görevlisi FETÖ’den tutuklandı

Bursa’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, çeşitli şirketlerde çalışan ve silahlı terör örgütünün menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösterdikleri iddia edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda A.D, H.Y, A.K, H.C, A.Y, E.O.İ, İ.G, A.A, A.O, S.G, H.D, İ.Ö. ve K.V’yi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel belge ve doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

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