12 yaşındaki kız doğum lekesi yüzünden canından oluyordu

12 yaşındaki kızın beynindeki doğum lekesi bir anda balon gibi patladı. 23 gün komada kalan küçük kız ölümden döndü.



Baş ağrısından şikayet eden 12 yaşındaki Rachel Cunningham okulda bayıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Daily Mail’in haberine göre beynindeki doğum lekesi balon gibi patlayan küçük kız 23 gün komada kaldı.

BİR ANDA BAYILDI

Sınıfına giderken kusmaya başlayan Rachel bir anda bayıldı ve nefesi kesildi. Acilen hastaneye kaldırılan kızın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Doktorlar Rachel’ın beynindeki doğum lekesinin patlayarak bir atardamara zarar verdiğini ve kafasının içinin kanla dolarak beynine baskı yaptığını söyledi.



23 GÜN SONRA UYANDI

Küçük kız hemen ameliyata alındı. Koma boyunca Rachel’ın başında bekleyen anne ve baba, kızlarına arkadaşlarından gelen sesli mesajları dinleterek ondan bir tepki beklediler. 23 günün sonunda uyanan Rachel hareket edemiyordu. Birkaç gün sonra babasının elini sıktı ve ayak parmaklarını oynatmaya başladı. Yavaş yavaş hareket ve konuşma kabiliyetlerini geliştiren 12 yaşındaki Rachel hala tekerlekli sandalye kullanıyor. Koordinasyonu zayıf olmasına rağmen yazabiliyor ve yavaş da olsa konuşabiliyor.

Kaynak : PembeNar

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