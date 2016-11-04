1071 Projesi İle Açtığı İşyerini Büyüttü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesindeki ‘1071 Kadın Girişimci’ projesi bir ilke sahne oldu. Daha önce 1071 projesi sayesinde kendi iş yerini açan kadın girişimci Nevrin Kanat, keçe sanatıyla ilgili işini daha da büyüterek Ulus Kaleiçi’ne taşıdı.



Kadın girişimci Batıkent’te açtığı ’Nevrin’in Keçe Sanatı’ adlı dükkânı ile başarılı olunca işini Kaleiçi’ne taşıyarak “Wanilla Wintage” adlı yeni bir dükkân açtı. İş yerinin açılışına Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak ile Keçiören TOGEM Başkanı Ayten Aydın da katıldı. Başkan Mustafa Ak, Kanat’ın ilk iş yerinin açılışını da kendisinin yaptığını belirterek, “Keçecilik ülkemizde önemli bir el sanatıdır. Bu sanatımızın dünyaya da açılıp tanıtılması bizler için çok önemli. Nevrin Hanımı cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Hanımlarımızın bu konularda cesaretli olmalarını diliyorum” dedi.

1071 Kadın Girişimci projesinin TOGEM ve KOSGEB ortaklığıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Ak, “Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durmaları, ekonomik hayatta da var olmaları açısından çok önemli bir proje. Bu projenin başlamasında büyük desteği olan Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye vermiş olduğu destek için çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah Nevrin Hanıma hayırlı ve bol kazançlar nasip etsin inşallah” diye konuştu.

Açılışın ardından Kanat’ın komşusu ‘Kokucu Metin’ lakabıyla bilinen esnaf bir sürpriz yaptı. 64 yaşındaki esnaf, Kaleiçi esnafı arasındaki adet gereği yeni iş yeri açan komşusuna ‘Hayırlı bol kazanç ve bereket getirmesi dileğiyle’ yazılı Ayetel Kürsi tablosu hediye etti. Başkan Ak da hediyeyi veren esnafla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Kaleiçi’ndeki esnafları gezen Başkan Ak, ‘hayırlı kazançlar’ dileyerek ‘Ahilik Yemini’ tablosu ve ‘Bakkal Defteri’ hediye etti.

KAYNAK: İHA

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