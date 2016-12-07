100 Kadın: Kadınlar Vikipedi’yi ele geçiriyor

BBC 100 Kadın sezonu kapsamında 8 Aralık günü kadınlar Vikipedi’yi ele geçirecek.

Vikipedi’deki profillerin sadece yüzde 17’sini kadınlar oluşturuyor. Kadın Vikipedi editörlerinin oranı ise yüzde 30’un altında.

Bu dengesizliğin önüne geçmek ve interneti daha az cinsiyetçi hale getirmek için BBC, 13 ülkede düzenlenen 15 etkinlik ile Vikipedi topluluğuyla işbirliği yapıyor.

SİZ DE KATILIN!

Birçok dilde farklı kadın profillerini yazacak olan kadın editörler, Vikipedi’deki cinsiyet ayrımını daraltmayı hedefliyor.

BBC Türkçe de İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlik ile Türkiye’den farklı kadın profillerinin Vikipedi’ye girmesini sağlayacak.

Siz de kendi bilgisayarlarınızdan bir Vikipedi hesabı açarak kadın profillerinin sayısının artması için katkıda bulunabilirsiniz.

Hangi kadınların profillerini Vikipedi’ye gireceğinizi bizimle paylaşın.

#100WomenWiki etiketi ile BBC Türkçe’nin Twitter ve Facebook sosyal medya hesaplarından Vikipedi’ye girdiğiniz kadınların profillerini bize gönderebilirsiniz. Biz de sizin oluşturduğunuz profilleri okurlarımızla paylaşabiliriz.

Nasıl Vikipedi editörü olunur?

Vikipedi’deki profillerin yalnızca yüzde 17’si kadınlardan oluşuyor.

Paylaşımlarınıza ve yorumlarınıza sayfamızda yer vereceğiz.

Siz de kadınların başarılarını paylaşarak ilham kaynağı olun.

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