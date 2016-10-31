10 ilde FETÖ operasyonu
Adıyaman Üniversitesinde, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün Adıyaman Üniversitesindeki örgüt yapılanmasının deşifre edilmesi için başlatılan soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Güvenlik güçleri bunun üzerine sabah saatlerinde Adıyaman’ın yanı sıra Erzincan, Aksaray, Adana, Kütahya, Kırşehir, Gaziantep, Bursa, Eskişehir ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 6 kişi aranıyor.
Şüpheliler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
İHA