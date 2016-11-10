10 ilde FETÖ operasyonu

Sakarya merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Ebru Gençlik Derneği ile Mavi Düşler Derneği üyeleri ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Sakarya, İstanbul, Isparta, Şanlıurfa, Bursa, Tekirdağ, Uşak, Kırklareli, Mardin ve Balıkesir’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda dernek üyesi 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Sakarya’ya getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Aranan 19 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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