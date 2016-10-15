10 günlük gelinin ölümünde töre cinayeti şüphesi

İstanbul’a gelin giden ve 10 gün sonra geldiği Şanlıurfa’daki babaevinde bıçaklanarak öldürülen Zeynep A.’nın cinayet zanlısı olarak gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilirken Zeynep A’nın töre cinayetine kurban gitmiş olabileceği iddia edildi.



Edinilen bilgiye göre, olay, 11 Ekim 2016 Salı günü Şanlıurfa’nın Çukurdorum kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Zeynep A. (20) yaklaşık 15 gün önce Kadir T. ile evlendirildi. Evlendikten sonra kocasının yaşadığı İstanbul’a götürülen Zeynep A., yaklaşık 10 gün sonra Şanlıurfa’daki babaevine geri geldi. Gece babaevinde kalan Zeynep A. sabah uyanan ailesi tarafından odasında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Buradaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen Zeynep A.’nın cesedi, Yeni Mezarlıkta defnedildi.

Cinayet sonrası çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayetle bağlantıları olduğu düşünülen Zeynep A.’nın babası A.A., annesi Z.A., kardeşleri İ.A, İ.A, F,A. ile kayınbabası M.T., kaynanası Z.T. ve eşi K.T.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı.

Zeynep A.’nın töre cinayetine kurban gitmiş olabileceği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : İHA

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