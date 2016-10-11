10 Ekim katliamı Nilüfer’de unutulmadı

Ankara’da geçtiğimiz yıl 10 Ekim’de yaşanan canlı bomba saldırısı Nilüfer Belediye Meclisi toplantısının da gündemindeydi. Belediye Meclisi Başkan Vekili Nilgün Berk, tüm şehitleri rahmetle anarak, “10 Ekim, 10 Ekim olmaktan utandı” dedi.

Nilüfer Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci olağan toplantısı Nilüfer Barış Meclisi’nde gerçekleştirdi. Oturumu, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yerine vekalet eden Meclis Başkan Vekili Nilgün Berk yönetti.

Oturumda gündeme geçilmeden önce Başkan Vekili Berk, Ankara’da geçtiğimiz yıl 10 Ekim’de gerçekleşen katliamın yıl dönümünde hayatını kaybeden şehitleri andı. Nilüfer Belediye Meclisi Başkan Vekili Nilgün Berk, “Tarih, 10 Ekim 2015’i gösterdiğinde, Türkiye o günü asla yaşamak istemedi. 10 Ekim, barışa dair umutları olan insanların sevincini, birliğini, kardeşliğini hiçe saydı. İhanetin gözü dönmüşlüğüyle gülüşleri kana boyadı. Bundan 1 yıl önce, Ankara’da, binlerce insan barış için toplanmıştı. Ama onlara ölüm reva görüldü ve 10 Ekim, Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamı olarak tarihe geçti” dedi. Canlı bomba saldırısında 102 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu kişilerin ellerinde “barış” yazan pankartlar olduğuna dikkat çeken Nilgün Berk, “10 Ekim, 10 Ekim olmaktan utandı” diye konuştu.

POLİS MÜDAHALESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ

Nilüfer Belediye Meclisi adına terörü lanetlediklerini söyleyen Nilgün Berk, “Teröre, teröre destek verenlere, teröristlere bir kez daha lanet ediyoruz. Ama 15 Temmuz’da demokrasi mücadelesi veren, bu topraklarda darbeleri tarihe gömen bir ulusun ferdi olarak, 10 Ekim’de yitirdiğimiz canları anmak için düzenlenen etkinliğe polis müdahalesini de doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu. Her gün gelen şehit haberlerine “İçimiz yanıyor” diyerek tepki gösteren Berk, terörün bir an önce bitmesini ve özlenilen barışın artık bu topraklarda hakim olmasını istediklerini dile getirdi.

Ankara Garı’nda gerçekleşen katliamda hayatını kaybeden 102 kişinin yanı sıra 15 Temmuz şehitlerini de unutmayan Nilüfer Belediye Meclisi Başkanvekili Nilgün Berk, “10 Ekim’i, 15 Temmuz’u, şehitlerimizi unutmayalım. Bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ulusumuzun başı sağ olsun” dedi. Nilüfer Barış Meclisi’nde gerçekleştirilen Belediye Meclis toplantısının ikinci oturumu açılış konuşmalarının ardından olağan gündemiyle devam etti.

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