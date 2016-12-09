1. Bursa Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali başlıyor

Nilüfer, Bursa’da ilk kez uluslararası kapsamda düzenlenecek olan 1. Bursa Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sanat kenti Nilüfer, dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 10-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek ve Bursa’da bir ilk olacak 1. Bursa Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali için geri sayım başladı. Bursa Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali’nin açılışı, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde 10 Aralık Cumartesi günü Rengim Gökmen’in şefliğinde Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) ve Gülsin Onay tarafından verilecek konserle yapılacak. 10-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek piyano yarışması Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nde gerçekleştirilecek. Yarışmaya 22 ülkeden 182 yarışmacı katılacak. Düzenlenecek uluslararası piyano yarışmasında genç yeteneklerin keşfedilmesi sağlanırken, festival kapsamında gerçekleştirecek konserlerde de sanatseverler değerli isimleri dinleme fırsatı bulacak.

FAZIL SAY’DAN KONSER

Nilüfer Belediyesi ile Mix Müzik & AkademiX tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın yanı sıra çok sayıda müzisyen ve akademisyen de Bursalılarla buluşacak. Festival kapsamında 6 konser verilecek. Festival boyunca 11 Aralık Pazar günü saat 16:00’da North Quartet, saat 20:00’da Hakan Şensoy’un şefliğinde KODA ve Tamara Poddubnaya ile Tomislav N. Baynov, 12 Aralık Pazartesi saat 20:00’da Vladimir Tropp ve Tamara Poddubnaya, 13 Aralık Salı günü saat 20:00’da da Hasan Adıgüzelzade’nin şefliğinde Nilüfer Belediyesi Oda Orkestrası Nazım Hikmet Kültürevi’nde sahne alarak izleyicilere unutulmaz konserler verecekler. Titizlikle yapılacak Piyano Yarışması’nda dereceye girenler 14 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek törende ödüllerini alacak. Ödül töreni 14 Aralık Çarşamba saat 14:00’da Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi (AKKM)’de yapılacak ve katılım ücretsiz olacak. Aynı gün saat 20:00’da dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say Merinos AKKM’de konser verecek.

BOZBEY: MÜZİK KÜLTÜRÜNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kültür ve sanatın kalbinin attığı Nilüfer’de böyle bir organizasyona imza atmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Festivalin yarışma bölümünü genç müzisyenlere keşfedilme olanağı tanıyacağı için çok önemsediklerini kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Böylelikle, gençlerin yeteneklerini açığa çıkarmak ve bu yeteneklerin ödüllendirilmesi mümkün olacak. Sanat olanaklarının, sanatı icra etmenin gittikçe zorlaştığı günümüzde, aynı zamanda, Nilüfer Belediyesi olarak, kentin müzik kültürüne önemli bir katkı sunacağız. Festivalin önemle altını çizmek istediğim bir katkısı da piyano alanında kentimizin cazibesini ve halkın piyanoya ilgisini arttıracağına olan inancımdır. Aynı zamanda bu festival ve yarışma sayesinde farklı kültürler bir araya gelecek. Böylelikle ülke olarak bu alandaki seviyemizi belirlerken, başka ülkelerin potansiyellerini görmek de mümkün olacak. Bu festival kültür sanat alanında attığımız adımları güçlendirecek, kültür-sanatla yoğrulan bu kentin özlemlerini gerçeğe daha çok yaklaştıracaktır” dedi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail