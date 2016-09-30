1 aylık bebek enkazdan sağ çıkarıldı

Esad rejimi ve Rusya’nın yoğun hava saldırılarına hedef olan İdlib’de bombalanan bir binanın enkazından, 1 aylık bebek sağ çıkartıldı.



Suriye’nin kuzeybatısında muhalif grupların kontrolündeki İdlib’e düzenlenen şiddetli hava saldırılarında sabaha karşı, sivillerin ikamet ikamet ettiği 5 katlı bir bina vuruldu.

7 KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI

Rejim ya da Rus uçaklarının vurduğu binanın enkazındaki vatandaşlara ulaşmaya çalışan sivil savunma ekipleri, 7 kişinin cansız bedenini buldu.

YIKINTILARIN ARASINDA 1 AYLIK BEBEK

Ekipler bu sırada yıkıntıların içindeki 1 aylık bebeği fark etti. Titiz bir çalışma sonucunda enkazdan sağ çıkartılan bebek, ambulansla sahra hastanesine yetiştirildi.

AİLESİNDEN KURTULAN YOK

Sivil savunma ekiplerince isminin Hamide Matuk olduğu tespit edilen bebeğin ailesinin ise enkaz altında kaldığı ya da ölenler arasında bulunduğu düşünülüyor.

Ekipler bombardımanda ölenlerin kimlik belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

“ONU GÖRÜNCE KIZIM GELDİ AKLIMA”

Bebeği enkazdan çıkararak ambulansa götüren ve acil serviste sedyeye koyana kadar kucağından bırakmayan sivil savunma görevlisi Ebu Hilfe, gözyaşlarına boğulduğu anları şöyle anlattı:

“Onu enkazın dördüncü katında fark ettik. Yaşıyordu. Allah’ın izniyle enkazın içinden iki saat süren bir çalışmayla kızı sağ salim çıkartmayı başardık. Kız bir aylık. Daha bebek. Ölebilirdi de. Bebeğin ağır bir yarası yoktu. Allah’a şükür. Onu görünce kızım aklıma geldi ve kızım gibi görüp kucağıma aldım. Anlatılamayan bir şeydi. Ağladım.”

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