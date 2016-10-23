Bursa Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’nde (ÇEMATEM) madde bağımlısı 18 yaş altındaki 196 kişi yatarak, 550 hasta ise ayakta tedavi edildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Görükle Mahallesi’nde bulunan Dörtçelik ÇEMATEM, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye’deki dört merkezden biri olma özelliğini taşıyor. 18 yaş altındaki madde bağımlısı çocuklara tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri verilen 12 yataklı merkezde, davranış bozukluğu olan çocuklar gerekli görülürse yatırılarak ilaçla tedavi görüyor. Aynı zamanda arındırma, psikoeğitim, bireysel ve grup terapileri ile çocuklara resim, el işi, müzik, spor ve benzeri aktivitelerle bağımlılıktan kurtulmaları ve becerilerini geliştirmeleri konusunda yardımcı olunuyor.

Uyuşturucuya bulaşmış çocuklara çare, ailelerine de tedavi sürecinde ve sonrasında rehber olduklarını belirten ÇEMATEM Sorumlu Hekimi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Hüseyin Uslu, “Tedavi uzun bir süreç gerektiriyor. Sonrasında da desteğe devam ediliyor. Aileler çocukların davranışlarındaki değişiklikleri gözlemlemeli ve dikkatli olmalılar” dedi.



“Çocuklarından şüphe eden aileler uzmandan yardım almalı”

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın ise, gençlerde özellikle sentetik uyuşturucular olmak üzere madde kullanımının giderek arttığını, gençleri maddeye iten nedenler arasında ailesel faktörler, kötü arkadaş çevresi, yoksulluk, eğitimi yarıda bırakma, işsizlik, şiddet ve benzeri konuların olduğunu ifade etti. Aşkın, “Ailelerin çocuklarının bağımlı olduklarını öğrenme süreleri uzun zaman alabiliyor. Bu yüzden aileler, çocuklarından en küçük bir şüphe duydukları takdirde mutlaka bir uzmandan yardım almalı” diye konuştu.