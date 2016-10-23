1.5 yılda 746 madde bağımlısı çocuk hayata yeniden bağlandı
Bursa’da son 1.5 yıl içerisinde 18 yaş altı 746 madde bağımlısı çocuk tedavi edildi.
Uyuşturucuya bulaşmış çocuklara çare, ailelerine de tedavi sürecinde ve sonrasında rehber olduklarını belirten ÇEMATEM Sorumlu Hekimi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Hüseyin Uslu, “Tedavi uzun bir süreç gerektiriyor. Sonrasında da desteğe devam ediliyor. Aileler çocukların davranışlarındaki değişiklikleri gözlemlemeli ve dikkatli olmalılar” dedi.
“Çocuklarından şüphe eden aileler uzmandan yardım almalı”
Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın ise, gençlerde özellikle sentetik uyuşturucular olmak üzere madde kullanımının giderek arttığını, gençleri maddeye iten nedenler arasında ailesel faktörler, kötü arkadaş çevresi, yoksulluk, eğitimi yarıda bırakma, işsizlik, şiddet ve benzeri konuların olduğunu ifade etti. Aşkın, “Ailelerin çocuklarının bağımlı olduklarını öğrenme süreleri uzun zaman alabiliyor. Bu yüzden aileler, çocuklarından en küçük bir şüphe duydukları takdirde mutlaka bir uzmandan yardım almalı” diye konuştu.