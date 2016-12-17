EN ÇOK OKUNANLAR
SON HABERLER
Son Dakika
Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere alçak saldırı
17 Aralık 2016  //  Son Dakika, Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi kampüsünde bugün saat 08.45’de bir halk otobüsünde patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların bulunduğu bildirilirken, olay yerine ambulanslar sevkedildi. Bölgedeki muhabirlerin bildirdiğine göre […]

Köşe Yazıları
  • Vazgeçmek?
    10 Kasım 2016  //  Neslihan ÇELİK ALKOÇLAR  //  No Comment

    Her şehit haberinde o şehidin anacığının yerine koyuyorum kendimi. Eşinin değil belki ama evladının yerine birde. Anlamaya ağlamaya çalışıyorum. Acısını hissetmeye hissettikçe daha çok karşı […]

  • Koştum koştum, düştüm
    07 Kasım 2016  //  Neslihan ÇELİK ALKOÇLAR  //  No Comment

    Güvendiğimiz dağlara kar yağmasından hemen önceydi. Kara bulutlar kaplamıştı göğü ama dolunaydır diyerek avutuyorduk kendimizi. Ne pustan ne dumandan bi haberdik. Yine kandırıyorduk kendimizi, kanıyorduk […]

  • Garip
    06 Ekim 2016  //  Neslihan ÇELİK ALKOÇLAR  //  No Comment

    Hayat ne garip. Hiçbirimiz bilmiyoruz sonumuzu. Bazen hayal ediyoruz belki ölümü ama en çok yaşama dalıyoruz. Yaşamayı seçip yaşamla boğuşuyoruz. Hiçbir saniyenin geçişindeki yavaşlığı göremiyoruz. […]

  • Ne Temmuz ama…
    31 Ağustos 2016  //  Neslihan ÇELİK ALKOÇLAR  //  No Comment

    Ramazandı,  bayramdı derken sıcağa bağlı bir travmayla geçiyordu yaz mevsiminin gülü Temmuz. Ta ki 15 Temmuz gecesi hepimize büyük bir travma yaşatan ve ardında yıllardır […]

  • Tank ve iman
    23 Temmuz 2016  //  Muharrem KARABULUT  //  No Comment

    Türkiye 15 Temmuz akşamı başlayan ve tehlikesi hala devam ettiği söylenen bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. İnsanlarımız, o akşam hemen sokaklara, caddelere çıkıp, […]

  • Organize Suç Örgütleri-I
    14 Temmuz 2016  //  Gürkan KAYA  //  No Comment

    “Organize suç” “geniş kapsamlı suçların belirli bir plana göre birçok kişi tarafından örgütlü olarak mesleki veya ticari benzeri yasal yapıların kullanılması, siyaset, basın, kamu yönetimi, […]

  • Siyasi değil insani bakabilmek
    14 Temmuz 2016  //  Neslihan ÇELİK ALKOÇLAR  //  No Comment

    Etrafa sadece kendi gözlüğüyle bakan, kendi gerçeğinden kaçanları kızdıracak türden bir yazı bu Sosyal medyada gazetelerde konuşuldukça köpüren köpürdükçe daha çok batırılan bir konu Neymiş […]

  • Cuma selamlaması
    21 Haziran 2016  //  Muharrem KARABULUT  //  No Comment

    İnsanlar arasındaki iletişimde selamın önemi çok büyüktür. Peygamber efendimiz, “yolda yürürken karşılaştığınız kim olursa olsun selam veriniz” demiş. İşte bu söylem, selam alıp vermenin bir sünnet olduğuna […]

  • Algı, İtibar, Farkındalık
    21 Haziran 2016  //  Cansel ORUÇ  //  No Comment

    “Sizin ne anlattığınız değil, karşınızdakinin ne anladığı önemlidir.” Bu sözü gerçekten çok severim. Çünkü ne anlatırsanız anlatın, ister iyi ister kötü, anlattığınızı, sizi anlamasını istediğiniz […]

  • Kamu Düzeni
    21 Haziran 2016  //  Gürkan KAYA  //  No Comment

    “Kamu düzeni”  “ülke içinde kamu hizmetlerinin iyi yapılmasını, devletin emniyet,  asayiş ve bireyler arasındaki münasebetlerde huzuru ve ahlak kaidelerine uygunluğu temine yarayan müessese ve kaideleri” […]

  • Modern insana ufak bir eleştiri
    21 Haziran 2016  //  Güher Durmaz  //  No Comment

    Modern insan! Ne kadar da geliştin sen! Sahip olduğun tüm teknolojik oyuncaklarınla ne kadar da geliştin büyüdün, yalnızlaştın sen! Büyük ve havalı hikayeler yaratıp dış […]

  • Ne oldu bize?
    21 Haziran 2016  //  Neslihan ÇELİK ALKOÇLAR  //  No Comment

    Yorgun olma ey gönül, zor günler geçecek Aydınlanacak gece, hayat devam edecek Şükret, sevin dua et, sakın ola vazgeçme Gülümse bak ağlama nasıl iyi gelecek… […]

Bursa
Eğitime ‘Yıldırım’ destek
09 Ocak 2017  //  Bursa, Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Yıldırım Belediyesi, oluşturduğu kriz merkezi ile günlerdir devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesine izin vermedi. 600 personel, 10 tuz serici robot, 4 manuel tuzlama […]

Dünya
İnanılmaz ihmal: Sağlık görevlileri hastaları beslemeyi unutmuş!
09 Ocak 2017  //  Dünya, Sağlık, Tüm Haberler, Tüm Manşetler  //  No Comment

The Sun gazetesi, ülkedeki hastane ve bakımevlerinde günde en az 2 kişinin açlık ve susuzluktan öldüğünü öne sürdü. İngiltere’deki hastane ve bakımevlerinde günde en az […]