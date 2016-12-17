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15 Kasım 2012. 41. Sayı
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Son Dakika
Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere alçak saldırı
Kayseri’de Erciyes Üniversitesi kampüsünde bugün saat 08.45’de bir halk otobüsünde patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların bulunduğu bildirilirken, olay yerine ambulanslar sevkedildi. Bölgedeki muhabirlerin bildirdiğine göre […]
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29 Kasım 2016. Öğrenci yurdunda kahreden yangın: 15 öğrenci hayatını kaybetti
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30 Ekim 2016. Hakkari’de hain saldırı: 1 şehit
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19 Ekim 2016. AK Parti’den net başkanlık tarihi
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14 Ekim 2016. Mardin’den acı haber!
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10 Ekim 2016. Öğretmen adaylarının beklediği açıklama geldi
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09 Ekim 2016. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklama
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09 Ekim 2016. Başbakan’dan Şemdinli’ye ilişkin flaş açıklama
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09 Ekim 2016. Şemdinli karakola alçak saldırı: 6 şehit
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06 Ekim 2016. İstanbul’da bombalı saldırı!
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31 Ağustos 2016. Yeni İçişleri Bakanı’ndan ilk açıklama
Köşe Yazıları
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Uzun cümleler zamanı değil
Bakıyorum da tüm yaşantımız gibi konuşmalarımız sosyal medya sistemine bağımlı. Neredeyse uyumadan hatta uyanmadan bununla yaşadığımız için normal hatta sıradan, standart. Onun dışında susuyoruz. […]
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Başarı ve Bursa
Bursa’da yapılan anketlerde, bu kentin “en yaşanılabilir kent” olmasının yanı sıra, yerel yönetim hizmetlerinin de“en başarı örneklerle dolu” olduğunu ortaya çıkardı. Anket, Başbakanlık kanalıyla yapıldı. Amaç, kentlerin sosyal, politik durumları […]
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Aladağ
Anne olduğumdan beri her çocuğun acısı geldiğinde kulağıma, başka açıdan bakamaz oldum konuya. Hepsi kendi evladım misali, o acıyla bende yandım kavruldum. Aladağ’da yaşanan acıya […]
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Vazgeçmek?
Her şehit haberinde o şehidin anacığının yerine koyuyorum kendimi. Eşinin değil belki ama evladının yerine birde. Anlamaya ağlamaya çalışıyorum. Acısını hissetmeye hissettikçe daha çok karşı […]
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Koştum koştum, düştüm
Güvendiğimiz dağlara kar yağmasından hemen önceydi. Kara bulutlar kaplamıştı göğü ama dolunaydır diyerek avutuyorduk kendimizi. Ne pustan ne dumandan bi haberdik. Yine kandırıyorduk kendimizi, kanıyorduk […]
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Garip
Hayat ne garip. Hiçbirimiz bilmiyoruz sonumuzu. Bazen hayal ediyoruz belki ölümü ama en çok yaşama dalıyoruz. Yaşamayı seçip yaşamla boğuşuyoruz. Hiçbir saniyenin geçişindeki yavaşlığı göremiyoruz. […]
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Ne Temmuz ama…
Ramazandı, bayramdı derken sıcağa bağlı bir travmayla geçiyordu yaz mevsiminin gülü Temmuz. Ta ki 15 Temmuz gecesi hepimize büyük bir travma yaşatan ve ardında yıllardır […]
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Tank ve iman
Türkiye 15 Temmuz akşamı başlayan ve tehlikesi hala devam ettiği söylenen bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. İnsanlarımız, o akşam hemen sokaklara, caddelere çıkıp, […]
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Organize Suç Örgütleri-I
“Organize suç” “geniş kapsamlı suçların belirli bir plana göre birçok kişi tarafından örgütlü olarak mesleki veya ticari benzeri yasal yapıların kullanılması, siyaset, basın, kamu yönetimi, […]
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Siyasi değil insani bakabilmek
Etrafa sadece kendi gözlüğüyle bakan, kendi gerçeğinden kaçanları kızdıracak türden bir yazı bu Sosyal medyada gazetelerde konuşuldukça köpüren köpürdükçe daha çok batırılan bir konu Neymiş […]
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Cuma selamlaması
İnsanlar arasındaki iletişimde selamın önemi çok büyüktür. Peygamber efendimiz, “yolda yürürken karşılaştığınız kim olursa olsun selam veriniz” demiş. İşte bu söylem, selam alıp vermenin bir sünnet olduğuna […]
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Algı, İtibar, Farkındalık
“Sizin ne anlattığınız değil, karşınızdakinin ne anladığı önemlidir.” Bu sözü gerçekten çok severim. Çünkü ne anlatırsanız anlatın, ister iyi ister kötü, anlattığınızı, sizi anlamasını istediğiniz […]
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21 Haziran 2016. Kamu Düzeni
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21 Haziran 2016. Modern insana ufak bir eleştiri
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21 Haziran 2016. Ne oldu bize?
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27 Mayıs 2016. Türkiye’den manzaralar
Bursa
Bursa 2016’da da yatırımlarını sürdürdü
Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa, zor dönemlerde bile yatırımdan ve üretimden vazgeçmedi. Türkiye’nin üretim üssü Bursa’da 2016 yılında açılan firma sayısında yüzde 5’lik artış oldu. […]
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15 Ocak 2017. Yıldırımlılar sağlıklı yaşamın ipuçlarını öğrendi
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15 Ocak 2017. Yüzüncüyıl Türk Müziği Korosu’ndan unutulmaz konser
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14 Ocak 2017. “Gök, Kubbe / Boşluk Mimar Sinan fotoğraf sergisi
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14 Ocak 2017. ´Festival Voleybol´ Mayıs´ta Bursa´da
Dünya
Rusya kadın milletvekilinin “ev içi şiddet suç olmaktan çıksın” önerisi tartışılıyor
Rusya, ev içi şiddeti cezalandıran yasada değişikliğe giderek, hapis cezalarının yerine para cezası getirmeye hazırlanıyor. Moscow Times’ın haberine göre yasa önerisi, alt meclisteki 2 vekil dışında […]
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16 Ocak 2017. Almanya’da teröre karşı tek yürek
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15 Ocak 2017. FETÖ’ye bir darbe de KKTC’den
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13 Ocak 2017. Darbe girişimin kara kutusu o ülkeye mi kaçtı?
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