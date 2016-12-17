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Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere alçak saldırı
17 Aralık 2016  //  Son Dakika, Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi kampüsünde bugün saat 08.45’de bir halk otobüsünde patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların bulunduğu bildirilirken, olay yerine ambulanslar sevkedildi. Bölgedeki muhabirlerin bildirdiğine göre […]

Köşe Yazıları
  • Uzun cümleler zamanı değil
    12 Ocak 2017  //  Neslihan ÇELİK ALKOÇLAR  //  No Comment

    Bakıyorum da tüm yaşantımız gibi konuşmalarımız sosyal medya sistemine bağımlı. Neredeyse uyumadan hatta uyanmadan bununla yaşadığımız için normal hatta sıradan, standart. Onun dışında susuyoruz.   […]

  • Başarı ve Bursa
    25 Kasım 2016  //  Muharrem KARABULUT  //  No Comment

    Bursa’da yapılan anketlerde, bu kentin “en yaşanılabilir kent” olmasının yanı sıra, yerel yönetim hizmetlerinin de“en başarı örneklerle dolu” olduğunu ortaya çıkardı. Anket, Başbakanlık kanalıyla yapıldı. Amaç, kentlerin sosyal, politik durumları […]

  • Aladağ
    25 Kasım 2016  //  Neslihan ÇELİK ALKOÇLAR  //  No Comment

    Anne olduğumdan beri her çocuğun acısı geldiğinde kulağıma,  başka açıdan bakamaz oldum konuya. Hepsi kendi evladım misali, o acıyla bende yandım kavruldum. Aladağ’da yaşanan acıya […]

  • Vazgeçmek?
    10 Kasım 2016  //  Neslihan ÇELİK ALKOÇLAR  //  No Comment

    Her şehit haberinde o şehidin anacığının yerine koyuyorum kendimi. Eşinin değil belki ama evladının yerine birde. Anlamaya ağlamaya çalışıyorum. Acısını hissetmeye hissettikçe daha çok karşı […]

  • Koştum koştum, düştüm
    07 Kasım 2016  //  Neslihan ÇELİK ALKOÇLAR  //  No Comment

    Güvendiğimiz dağlara kar yağmasından hemen önceydi. Kara bulutlar kaplamıştı göğü ama dolunaydır diyerek avutuyorduk kendimizi. Ne pustan ne dumandan bi haberdik. Yine kandırıyorduk kendimizi, kanıyorduk […]

  • Garip
    06 Ekim 2016  //  Neslihan ÇELİK ALKOÇLAR  //  No Comment

    Hayat ne garip. Hiçbirimiz bilmiyoruz sonumuzu. Bazen hayal ediyoruz belki ölümü ama en çok yaşama dalıyoruz. Yaşamayı seçip yaşamla boğuşuyoruz. Hiçbir saniyenin geçişindeki yavaşlığı göremiyoruz. […]

  • Ne Temmuz ama…
    31 Ağustos 2016  //  Neslihan ÇELİK ALKOÇLAR  //  No Comment

    Ramazandı,  bayramdı derken sıcağa bağlı bir travmayla geçiyordu yaz mevsiminin gülü Temmuz. Ta ki 15 Temmuz gecesi hepimize büyük bir travma yaşatan ve ardında yıllardır […]

  • Tank ve iman
    23 Temmuz 2016  //  Muharrem KARABULUT  //  No Comment

    Türkiye 15 Temmuz akşamı başlayan ve tehlikesi hala devam ettiği söylenen bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. İnsanlarımız, o akşam hemen sokaklara, caddelere çıkıp, […]

  • Organize Suç Örgütleri-I
    14 Temmuz 2016  //  Gürkan KAYA  //  No Comment

    “Organize suç” “geniş kapsamlı suçların belirli bir plana göre birçok kişi tarafından örgütlü olarak mesleki veya ticari benzeri yasal yapıların kullanılması, siyaset, basın, kamu yönetimi, […]

  • Siyasi değil insani bakabilmek
    14 Temmuz 2016  //  Neslihan ÇELİK ALKOÇLAR  //  No Comment

    Etrafa sadece kendi gözlüğüyle bakan, kendi gerçeğinden kaçanları kızdıracak türden bir yazı bu Sosyal medyada gazetelerde konuşuldukça köpüren köpürdükçe daha çok batırılan bir konu Neymiş […]

  • Cuma selamlaması
    21 Haziran 2016  //  Muharrem KARABULUT  //  No Comment

    İnsanlar arasındaki iletişimde selamın önemi çok büyüktür. Peygamber efendimiz, “yolda yürürken karşılaştığınız kim olursa olsun selam veriniz” demiş. İşte bu söylem, selam alıp vermenin bir sünnet olduğuna […]

  • Algı, İtibar, Farkındalık
    21 Haziran 2016  //  Cansel ORUÇ  //  No Comment

    “Sizin ne anlattığınız değil, karşınızdakinin ne anladığı önemlidir.” Bu sözü gerçekten çok severim. Çünkü ne anlatırsanız anlatın, ister iyi ister kötü, anlattığınızı, sizi anlamasını istediğiniz […]

Bursa
Bursa 2016’da da yatırımlarını sürdürdü
16 Ocak 2017  //  Bursa, Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa, zor dönemlerde bile yatırımdan ve üretimden vazgeçmedi. Türkiye’nin üretim üssü Bursa’da 2016 yılında açılan firma sayısında yüzde 5’lik artış oldu. […]

Dünya
Rusya kadın milletvekilinin “ev içi şiddet suç olmaktan çıksın” önerisi tartışılıyor
16 Ocak 2017  //  Dünya, Tüm Haberler, Tüm Manşetler  //  No Comment

Rusya, ev içi şiddeti cezalandıran yasada değişikliğe giderek, hapis cezalarının yerine para cezası getirmeye hazırlanıyor. Moscow Times’ın haberine göre yasa önerisi, alt meclisteki 2 vekil dışında […]