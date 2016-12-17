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29 Eylül 2015. Haber yaparken kendisi haber oldu
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04 Kasım 2014. Goethe ve Faust-II
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10 Eylül 2014. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Konuları Masaya Yatırıldı
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15 Kasım 2012. 41. Sayı
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01 Ocak 2017. RTÜK’ten yayın yasağı
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01 Ocak 2017. Saldırıdan kurtulmak için denize atladılar
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01 Ocak 2017. Obama’dan Türk yetkililere yardım önerisi
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01 Ocak 2017. Dünya hain saldırıyı böyle gördü
Son Dakika
Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere alçak saldırı
Kayseri’de Erciyes Üniversitesi kampüsünde bugün saat 08.45’de bir halk otobüsünde patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların bulunduğu bildirilirken, olay yerine ambulanslar sevkedildi. Bölgedeki muhabirlerin bildirdiğine göre […]
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29 Kasım 2016. Öğrenci yurdunda kahreden yangın: 15 öğrenci hayatını kaybetti
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30 Ekim 2016. Hakkari’de hain saldırı: 1 şehit
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20 Ekim 2016. Ana Jet Üs Komutanlığı’na Operasyon! 40 gözaltı
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19 Ekim 2016. AK Parti’den net başkanlık tarihi
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19 Ekim 2016. Eski YARSAV başkanı gözaltına alındı
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18 Ekim 2016. Bursa eski emniyet müdürü FETÖ’den gözaltına alındı
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16 Ekim 2016. Gaziantep’te patlama! 3 şehit
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14 Ekim 2016. Mardin’den acı haber!
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10 Ekim 2016. Öğretmen adaylarının beklediği açıklama geldi
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09 Ekim 2016. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklama
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09 Ekim 2016. Başbakan’dan Şemdinli’ye ilişkin flaş açıklama
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09 Ekim 2016. Şemdinli karakola alçak saldırı: 6 şehit
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06 Ekim 2016. İstanbul’da bombalı saldırı!
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03 Eylül 2016. Yeter artık!
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31 Ağustos 2016. Yeni İçişleri Bakanı’ndan ilk açıklama
Köşe Yazıları
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Vazgeçmek?
Her şehit haberinde o şehidin anacığının yerine koyuyorum kendimi. Eşinin değil belki ama evladının yerine birde. Anlamaya ağlamaya çalışıyorum. Acısını hissetmeye hissettikçe daha çok karşı […]
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Koştum koştum, düştüm
Güvendiğimiz dağlara kar yağmasından hemen önceydi. Kara bulutlar kaplamıştı göğü ama dolunaydır diyerek avutuyorduk kendimizi. Ne pustan ne dumandan bi haberdik. Yine kandırıyorduk kendimizi, kanıyorduk […]
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Garip
Hayat ne garip. Hiçbirimiz bilmiyoruz sonumuzu. Bazen hayal ediyoruz belki ölümü ama en çok yaşama dalıyoruz. Yaşamayı seçip yaşamla boğuşuyoruz. Hiçbir saniyenin geçişindeki yavaşlığı göremiyoruz. […]
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Ne Temmuz ama…
Ramazandı, bayramdı derken sıcağa bağlı bir travmayla geçiyordu yaz mevsiminin gülü Temmuz. Ta ki 15 Temmuz gecesi hepimize büyük bir travma yaşatan ve ardında yıllardır […]
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Tank ve iman
Türkiye 15 Temmuz akşamı başlayan ve tehlikesi hala devam ettiği söylenen bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. İnsanlarımız, o akşam hemen sokaklara, caddelere çıkıp, […]
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Organize Suç Örgütleri-I
“Organize suç” “geniş kapsamlı suçların belirli bir plana göre birçok kişi tarafından örgütlü olarak mesleki veya ticari benzeri yasal yapıların kullanılması, siyaset, basın, kamu yönetimi, […]
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Siyasi değil insani bakabilmek
Etrafa sadece kendi gözlüğüyle bakan, kendi gerçeğinden kaçanları kızdıracak türden bir yazı bu Sosyal medyada gazetelerde konuşuldukça köpüren köpürdükçe daha çok batırılan bir konu Neymiş […]
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Cuma selamlaması
İnsanlar arasındaki iletişimde selamın önemi çok büyüktür. Peygamber efendimiz, “yolda yürürken karşılaştığınız kim olursa olsun selam veriniz” demiş. İşte bu söylem, selam alıp vermenin bir sünnet olduğuna […]
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Algı, İtibar, Farkındalık
“Sizin ne anlattığınız değil, karşınızdakinin ne anladığı önemlidir.” Bu sözü gerçekten çok severim. Çünkü ne anlatırsanız anlatın, ister iyi ister kötü, anlattığınızı, sizi anlamasını istediğiniz […]
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Kamu Düzeni
“Kamu düzeni” “ülke içinde kamu hizmetlerinin iyi yapılmasını, devletin emniyet, asayiş ve bireyler arasındaki münasebetlerde huzuru ve ahlak kaidelerine uygunluğu temine yarayan müessese ve kaideleri” […]
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Modern insana ufak bir eleştiri
Modern insan! Ne kadar da geliştin sen! Sahip olduğun tüm teknolojik oyuncaklarınla ne kadar da geliştin büyüdün, yalnızlaştın sen! Büyük ve havalı hikayeler yaratıp dış […]
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Ne oldu bize?
Yorgun olma ey gönül, zor günler geçecek Aydınlanacak gece, hayat devam edecek Şükret, sevin dua et, sakın ola vazgeçme Gülümse bak ağlama nasıl iyi gelecek… […]
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27 Mayıs 2016. Türkiye’den manzaralar
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27 Mayıs 2016. Ahlaki çöküntü
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30 Nisan 2016. Sizi çocukları sevmeye davet ediyorum…
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30 Nisan 2016. Gönül yareler içinde…
Bursa
Uludağ yılbaşı coşkusu
Kış turizmin gözde merkezlerinden Uludağ’da 2017’ye sayılı saatler kala oteller yüzde 100’lük doluluk oranına ulaşırken, Oteller Bölgesi’nde ise tatilciler kayak pistlerinde renkli görüntüler oluşturdu. Türkiye’nin […]
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31 Aralık 2016. Öğrencilerden Mehmetçik’e anlamlı destek
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31 Aralık 2016. Büyükşehir’le zaman hizmete dönüşüyor
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31 Aralık 2016. Büyük ödüller sahiplerini buldu
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30 Aralık 2016. AK Parti Bursa Milletvekili Karaburun trafik kazası geçirdi
Dünya
Dünya hain saldırıyı böyle gördü
İstanbul’un en ünlü eğlence mekânlarından Reina’da yılın ilk saatleri düzenlenen terör saldırısı, tüm Türkiye’yi yasa boğarken, dünyada da şok etkisi yarattı. Dış basın, 39 kişinin […]
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30 Aralık 2016. Katherine Johnson: NASA’nın kadın matematikçisi
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30 Aralık 2016. FETÖ’den NATO’da görevli askerlere ‘Türkiye’ye dönmeyin’ talimatı
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30 Aralık 2016. Mavi Bisiklet Fransa Yolcusu
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29 Aralık 2016. Los Angeles’ta Türk filmleri rüzgârı esti!