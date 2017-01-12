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  • UZUN CÜMLELER ZAMANI DEĞİL
    12-01-2017

    Bakıyorum da tüm yaşantımız gibi konuşmalarımız sosyal medya sistemine bağımlı. Neredeyse uyumadan hatta uyanmadan bununla yaşadığımız

  • ALADAĞ
    25-11-2016

    Anne olduğumdan beri her çocuğun acısı geldiğinde kulağıma, başka açıdan bakamaz oldum konuya. Hepsi kendi evladım misali, o acıyla bend

  • Başarı ve Bursa
    25-11-2016

    Bursa’da yapılan anketlerde, bu kentin “en yaşanılabilir kent” olmasının yanı sıra, yerel yönetim hizmetlerinin de“en başarı örnekl

  • VAZGEÇMEK?
    10-11-2016

    Her şehit haberinde o şehidin anacığının yerine koyuyorum kendimi. Eşinin değil belki ama evladının yerine birde.