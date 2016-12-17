Uzun cümleler zamanı değil Bakıyorum da tüm yaşantımız gibi konuşmalarımız sosyal medya sistemine bağımlı. Neredeyse uyumadan hatta uyanmadan bununla yaşadığımız için normal hatta sıradan, standart. Onun dışında susuyoruz. […]

Başarı ve Bursa Bursa’da yapılan anketlerde, bu kentin “en yaşanılabilir kent” olmasının yanı sıra, yerel yönetim hizmetlerinin de“en başarı örneklerle dolu” olduğunu ortaya çıkardı. Anket, Başbakanlık kanalıyla yapıldı. Amaç, kentlerin sosyal, politik durumları […]

Aladağ Anne olduğumdan beri her çocuğun acısı geldiğinde kulağıma, başka açıdan bakamaz oldum konuya. Hepsi kendi evladım misali, o acıyla bende yandım kavruldum. Aladağ’da yaşanan acıya […]

Vazgeçmek? Her şehit haberinde o şehidin anacığının yerine koyuyorum kendimi. Eşinin değil belki ama evladının yerine birde. Anlamaya ağlamaya çalışıyorum. Acısını hissetmeye hissettikçe daha çok karşı […]

Koştum koştum, düştüm Güvendiğimiz dağlara kar yağmasından hemen önceydi. Kara bulutlar kaplamıştı göğü ama dolunaydır diyerek avutuyorduk kendimizi. Ne pustan ne dumandan bi haberdik. Yine kandırıyorduk kendimizi, kanıyorduk […]

Garip Hayat ne garip. Hiçbirimiz bilmiyoruz sonumuzu. Bazen hayal ediyoruz belki ölümü ama en çok yaşama dalıyoruz. Yaşamayı seçip yaşamla boğuşuyoruz. Hiçbir saniyenin geçişindeki yavaşlığı göremiyoruz. […]

Ne Temmuz ama… Ramazandı, bayramdı derken sıcağa bağlı bir travmayla geçiyordu yaz mevsiminin gülü Temmuz. Ta ki 15 Temmuz gecesi hepimize büyük bir travma yaşatan ve ardında yıllardır […]

Tank ve iman Türkiye 15 Temmuz akşamı başlayan ve tehlikesi hala devam ettiği söylenen bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. İnsanlarımız, o akşam hemen sokaklara, caddelere çıkıp, […]

Organize Suç Örgütleri-I “Organize suç” “geniş kapsamlı suçların belirli bir plana göre birçok kişi tarafından örgütlü olarak mesleki veya ticari benzeri yasal yapıların kullanılması, siyaset, basın, kamu yönetimi, […]

Siyasi değil insani bakabilmek Etrafa sadece kendi gözlüğüyle bakan, kendi gerçeğinden kaçanları kızdıracak türden bir yazı bu Sosyal medyada gazetelerde konuşuldukça köpüren köpürdükçe daha çok batırılan bir konu Neymiş […]

Cuma selamlaması İnsanlar arasındaki iletişimde selamın önemi çok büyüktür. Peygamber efendimiz, “yolda yürürken karşılaştığınız kim olursa olsun selam veriniz” demiş. İşte bu söylem, selam alıp vermenin bir sünnet olduğuna […]