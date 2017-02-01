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15 Kasım 2012. 41. Sayı
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01 Şubat 2017. Ünlü çizer Ramize Erer’e Fransa’dan büyük onur
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01 Şubat 2017. Başbakan Yıldırım: “Herkes eteğindeki taşı döksün”
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01 Şubat 2017. Abdi İpekçi Mezarı Başında Anıldı
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bilimler Akademisi ödül töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her medeniyet kendi teknolojisini her teknoloji kendi kültürünü ve değerini üretir. Başbakanlığım dönemde […]
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01 Şubat 2017. Kayıp çocuklarla ilgili flaş gelişme
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17 Aralık 2016. Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere alçak saldırı
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29 Kasım 2016. Öğrenci yurdunda kahreden yangın: 15 öğrenci hayatını kaybetti
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30 Ekim 2016. Hakkari’de hain saldırı: 1 şehit
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20 Ekim 2016. Ana Jet Üs Komutanlığı’na Operasyon! 40 gözaltı
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19 Ekim 2016. AK Parti’den net başkanlık tarihi
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19 Ekim 2016. Eski YARSAV başkanı gözaltına alındı
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18 Ekim 2016. Bursa eski emniyet müdürü FETÖ’den gözaltına alındı
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16 Ekim 2016. Gaziantep’te patlama! 3 şehit
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14 Ekim 2016. Mardin’den acı haber!
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10 Ekim 2016. Öğretmen adaylarının beklediği açıklama geldi
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09 Ekim 2016. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklama
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09 Ekim 2016. Başbakan’dan Şemdinli’ye ilişkin flaş açıklama
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09 Ekim 2016. Şemdinli karakola alçak saldırı: 6 şehit
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Köşe Yazıları
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Uzun cümleler zamanı değil
Bakıyorum da tüm yaşantımız gibi konuşmalarımız sosyal medya sistemine bağımlı. Neredeyse uyumadan hatta uyanmadan bununla yaşadığımız için normal hatta sıradan, standart. Onun dışında susuyoruz. […]
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Başarı ve Bursa
Bursa’da yapılan anketlerde, bu kentin “en yaşanılabilir kent” olmasının yanı sıra, yerel yönetim hizmetlerinin de“en başarı örneklerle dolu” olduğunu ortaya çıkardı. Anket, Başbakanlık kanalıyla yapıldı. Amaç, kentlerin sosyal, politik durumları […]
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Aladağ
Anne olduğumdan beri her çocuğun acısı geldiğinde kulağıma, başka açıdan bakamaz oldum konuya. Hepsi kendi evladım misali, o acıyla bende yandım kavruldum. Aladağ’da yaşanan acıya […]
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Vazgeçmek?
Her şehit haberinde o şehidin anacığının yerine koyuyorum kendimi. Eşinin değil belki ama evladının yerine birde. Anlamaya ağlamaya çalışıyorum. Acısını hissetmeye hissettikçe daha çok karşı […]
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Koştum koştum, düştüm
Güvendiğimiz dağlara kar yağmasından hemen önceydi. Kara bulutlar kaplamıştı göğü ama dolunaydır diyerek avutuyorduk kendimizi. Ne pustan ne dumandan bi haberdik. Yine kandırıyorduk kendimizi, kanıyorduk […]
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Garip
Hayat ne garip. Hiçbirimiz bilmiyoruz sonumuzu. Bazen hayal ediyoruz belki ölümü ama en çok yaşama dalıyoruz. Yaşamayı seçip yaşamla boğuşuyoruz. Hiçbir saniyenin geçişindeki yavaşlığı göremiyoruz. […]
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Ne Temmuz ama…
Ramazandı, bayramdı derken sıcağa bağlı bir travmayla geçiyordu yaz mevsiminin gülü Temmuz. Ta ki 15 Temmuz gecesi hepimize büyük bir travma yaşatan ve ardında yıllardır […]
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Tank ve iman
Türkiye 15 Temmuz akşamı başlayan ve tehlikesi hala devam ettiği söylenen bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. İnsanlarımız, o akşam hemen sokaklara, caddelere çıkıp, […]
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Organize Suç Örgütleri-I
“Organize suç” “geniş kapsamlı suçların belirli bir plana göre birçok kişi tarafından örgütlü olarak mesleki veya ticari benzeri yasal yapıların kullanılması, siyaset, basın, kamu yönetimi, […]
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Siyasi değil insani bakabilmek
Etrafa sadece kendi gözlüğüyle bakan, kendi gerçeğinden kaçanları kızdıracak türden bir yazı bu Sosyal medyada gazetelerde konuşuldukça köpüren köpürdükçe daha çok batırılan bir konu Neymiş […]
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Cuma selamlaması
İnsanlar arasındaki iletişimde selamın önemi çok büyüktür. Peygamber efendimiz, “yolda yürürken karşılaştığınız kim olursa olsun selam veriniz” demiş. İşte bu söylem, selam alıp vermenin bir sünnet olduğuna […]
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Algı, İtibar, Farkındalık
“Sizin ne anlattığınız değil, karşınızdakinin ne anladığı önemlidir.” Bu sözü gerçekten çok severim. Çünkü ne anlatırsanız anlatın, ister iyi ister kötü, anlattığınızı, sizi anlamasını istediğiniz […]
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21 Haziran 2016. Kamu Düzeni
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21 Haziran 2016. Modern insana ufak bir eleştiri
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21 Haziran 2016. Ne oldu bize?
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27 Mayıs 2016. Türkiye’den manzaralar
Bursa
Dinç Sporun Sultanları ikinci yarıya galibiyetle başladı
Mudanya Belediyesi Dinçspor Kulübü, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübünü 40-33 mağlup ederek, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı. Türkiye Kadınlar Deplasmanlı 1.Lig’inde mücadele eden Mudanya Belediyesi […]
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31 Ocak 2017. Bursa’nın nüfusu ne kadar? İşte cevabı
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31 Ocak 2017. Nilüfer Kadın Korosu’ndan Kızı Ordu anısına konser
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30 Ocak 2017. Bursa’da FETÖ operasyonunda 6 akademisyen tutuklandı
Dünya
TİKA’dan Tanzanya’daki kadın girişimcilere destek
TİKA, Tanzanya’nın Mbeya Bölgesi’nde yaşayan kadınlara ekonomik ve sosyal hayata katılımları kapsamında dikiş/nakış makinesi desteğinde bulundu. Tanzanya’nın Mbeya Bölgesinde bulunan kadınlara ekonomik ve sosyal hayata […]
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31 Ocak 2017. Norveç Hava Kuvvetleri, kadın general Skinnarland’a emanet
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31 Ocak 2017. Gazzeli kadın mühendislerden ‘yanmayan briket’
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31 Ocak 2017. İngiliz çiftten dünyada bir ilk
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30 Ocak 2017. Yaşlı bakım hizmetini onlar verecek