EN ÇOK OKUNANLAR
-
29 Eylül 2015. Haber yaparken kendisi haber oldu
-
15 Kasım 2012. 41. Sayı
-
17 Şubat 2014. Doktorundan açıklama
-
19 Mayıs 2013. Saç Kırılması Önerileri
SON HABERLER
-
26 Ocak 2017. Yıldırım Belediyesi şifa dağıttı
-
26 Ocak 2017. Grup Mecaz ve Nida Ateş’ten türkü şöleni
-
26 Ocak 2017. Kano milli takımına Büyükşehir’den 6 aday
-
26 Ocak 2017. Hastanelerde yeni dönem
Son Dakika
Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere alçak saldırı
Kayseri’de Erciyes Üniversitesi kampüsünde bugün saat 08.45’de bir halk otobüsünde patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların bulunduğu bildirilirken, olay yerine ambulanslar sevkedildi. Bölgedeki muhabirlerin bildirdiğine göre […]
-
29 Kasım 2016. Öğrenci yurdunda kahreden yangın: 15 öğrenci hayatını kaybetti
-
30 Ekim 2016. Hakkari’de hain saldırı: 1 şehit
-
20 Ekim 2016. Ana Jet Üs Komutanlığı’na Operasyon! 40 gözaltı
-
19 Ekim 2016. AK Parti’den net başkanlık tarihi
-
19 Ekim 2016. Eski YARSAV başkanı gözaltına alındı
-
18 Ekim 2016. Bursa eski emniyet müdürü FETÖ’den gözaltına alındı
-
16 Ekim 2016. Gaziantep’te patlama! 3 şehit
-
14 Ekim 2016. Mardin’den acı haber!
-
10 Ekim 2016. Öğretmen adaylarının beklediği açıklama geldi
-
09 Ekim 2016. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklama
-
09 Ekim 2016. Başbakan’dan Şemdinli’ye ilişkin flaş açıklama
-
09 Ekim 2016. Şemdinli karakola alçak saldırı: 6 şehit
-
06 Ekim 2016. İstanbul’da bombalı saldırı!
-
03 Eylül 2016. Yeter artık!
-
31 Ağustos 2016. Yeni İçişleri Bakanı’ndan ilk açıklama
Köşe Yazıları
-
Uzun cümleler zamanı değil
Bakıyorum da tüm yaşantımız gibi konuşmalarımız sosyal medya sistemine bağımlı. Neredeyse uyumadan hatta uyanmadan bununla yaşadığımız için normal hatta sıradan, standart. Onun dışında susuyoruz. […]
-
Başarı ve Bursa
Bursa’da yapılan anketlerde, bu kentin “en yaşanılabilir kent” olmasının yanı sıra, yerel yönetim hizmetlerinin de“en başarı örneklerle dolu” olduğunu ortaya çıkardı. Anket, Başbakanlık kanalıyla yapıldı. Amaç, kentlerin sosyal, politik durumları […]
-
Aladağ
Anne olduğumdan beri her çocuğun acısı geldiğinde kulağıma, başka açıdan bakamaz oldum konuya. Hepsi kendi evladım misali, o acıyla bende yandım kavruldum. Aladağ’da yaşanan acıya […]
-
Vazgeçmek?
Her şehit haberinde o şehidin anacığının yerine koyuyorum kendimi. Eşinin değil belki ama evladının yerine birde. Anlamaya ağlamaya çalışıyorum. Acısını hissetmeye hissettikçe daha çok karşı […]
-
Koştum koştum, düştüm
Güvendiğimiz dağlara kar yağmasından hemen önceydi. Kara bulutlar kaplamıştı göğü ama dolunaydır diyerek avutuyorduk kendimizi. Ne pustan ne dumandan bi haberdik. Yine kandırıyorduk kendimizi, kanıyorduk […]
-
Garip
Hayat ne garip. Hiçbirimiz bilmiyoruz sonumuzu. Bazen hayal ediyoruz belki ölümü ama en çok yaşama dalıyoruz. Yaşamayı seçip yaşamla boğuşuyoruz. Hiçbir saniyenin geçişindeki yavaşlığı göremiyoruz. […]
-
Ne Temmuz ama…
Ramazandı, bayramdı derken sıcağa bağlı bir travmayla geçiyordu yaz mevsiminin gülü Temmuz. Ta ki 15 Temmuz gecesi hepimize büyük bir travma yaşatan ve ardında yıllardır […]
-
Tank ve iman
Türkiye 15 Temmuz akşamı başlayan ve tehlikesi hala devam ettiği söylenen bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. İnsanlarımız, o akşam hemen sokaklara, caddelere çıkıp, […]
-
Organize Suç Örgütleri-I
“Organize suç” “geniş kapsamlı suçların belirli bir plana göre birçok kişi tarafından örgütlü olarak mesleki veya ticari benzeri yasal yapıların kullanılması, siyaset, basın, kamu yönetimi, […]
-
Siyasi değil insani bakabilmek
Etrafa sadece kendi gözlüğüyle bakan, kendi gerçeğinden kaçanları kızdıracak türden bir yazı bu Sosyal medyada gazetelerde konuşuldukça köpüren köpürdükçe daha çok batırılan bir konu Neymiş […]
-
Cuma selamlaması
İnsanlar arasındaki iletişimde selamın önemi çok büyüktür. Peygamber efendimiz, “yolda yürürken karşılaştığınız kim olursa olsun selam veriniz” demiş. İşte bu söylem, selam alıp vermenin bir sünnet olduğuna […]
-
Algı, İtibar, Farkındalık
“Sizin ne anlattığınız değil, karşınızdakinin ne anladığı önemlidir.” Bu sözü gerçekten çok severim. Çünkü ne anlatırsanız anlatın, ister iyi ister kötü, anlattığınızı, sizi anlamasını istediğiniz […]
-
21 Haziran 2016. Kamu Düzeni
-
21 Haziran 2016. Modern insana ufak bir eleştiri
-
21 Haziran 2016. Ne oldu bize?
-
27 Mayıs 2016. Türkiye’den manzaralar
Bursa
Yıldırım Belediyesi şifa dağıttı
Sosyal belediyecilik alanında Türkiye’ye örnek çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, sağlık alanında da önemli hizmetler üretiyor. 1 başhekimin kontrolünde; 7 uzman doktor, 5 pratisyen hekim, 3 diş hekimi, 18 hemşire, […]
-
26 Ocak 2017. Grup Mecaz ve Nida Ateş’ten türkü şöleni
-
26 Ocak 2017. Kano milli takımına Büyükşehir’den 6 aday
-
26 Ocak 2017. Uludağ’da şenlik var
-
26 Ocak 2017. Mudanya yeni kültür ve sanat merkezine kavuşuyor
Dünya
Tarihe geçen Kadın Yürüyüşü dövizleri arşivlenecek
21 Ocak’ta gerçekleşen Kadınların Yürüyüşü’nde katılımcıların taşıdıkları yaratıcı dövizleri görmeyen yoktur. Şimdi bu dövizler, bazı kurumlar tarafından arşivleniyor. New York Tarih Derneği (New York Historical […]
-
26 Ocak 2017. 12 yıl sonra gelen hukuk zaferi
-
26 Ocak 2017. Karlov suikastine komiser desteği
-
26 Ocak 2017. Fransız Parlamentosu’nda akrabalık ilişkileri olay oldu
-
25 Ocak 2017. Organlarının sesini duyuyor